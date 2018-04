НиЛо крои бански за лятото

Николета Лозанова ще зарадва представителките на нежния пол сред феновете си със сексапилни бански костюми. Половин година, след като се оттегли от ролята на водеща на телевизионния таблоид „Папараци“, плеймейтката ще се разпише в ново амплоа. По дебютната си модна линия NL For You, тя работи от няколко месеца. „Идеята се роди доста по-рано. Николета отдавна обмисляше подобен трансфер към модната среда, а интерес към банските има вече и от нейни последователи в чужбина“, обясниха за „Монитор“ от екипа на чаровното миньонче. Още следващата седмица Лозанова ще застане пред обективите за фотосесията, с която линията ще бъде промотирана. Артикули от NL For You ще можем да поръчваме, поне първоначално, само онлайн. Продажбите се очаква да стартират още от края на този месец.

