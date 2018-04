Вашингтон сключи с Москва жизненоважна сделка

Министерството на транспорта на Русия е продължило разрешението за транзитни полети на американските авиокомпании по три маршрута до края на октомври 2018 г. Това се съобщава от Държавния департамент на САЩ. "Министерството на транспорта ни информира, че ще продължи до края на октомври 2018 г. срока на валидност на разрешението за американските авиокомпании за прелитанията по три маршрута, се казва в съобщението. Също така се отбелязва, че редица американски авиокомпании са потвърдили получаването на разрешителни за транзитни полети. Американската търговска група „Airlines for America” разкри, че Държавният департамент на САЩ ги е информирал за сделката. Групата каза в изявление: „Получихме потвърждение от Държавния департамент, че разрешенията за прелитания са удължени за планирания сезон и превозвачите ще продължат да провеждат нормални полети през въздушното пространство на Русия.“ Президентът на САЩ Доналд Тръмп е подсигурил жизненоважната сделка с Русия, с която ще се позволява на американските авиопревозвачи да летят във въздушното пространство на Русия и която ще облекчи притесненията от трета световна война, пише от своя страна британският всекидневник The Daily Express. По-рано говорителят на Държавния департамент Хизер Нойерт заяви, че САЩ са в диалог с Русия по отношение на полетите на американските самолети на територията на Русия.

