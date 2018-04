€52 млн. инвестиции привлече пазарът на бизнесимоти

Средните наемни нива на офисите се запазват на равнище от 13,5 евро на кв. м за клас А и 10 евро на кв. м за клас Б. Общият обем на предлаганите съществуващи площи клас A, B и C достига малко над 2 млн. кв. м, а офис площите на етап „в строеж“ възлизат на 384 хил. кв.м, сочат данните на Colliers.

