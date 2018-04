Слънчев бряг с най-високо качество на най-ниски цени

За пета поредна година Слънчев бряг бе определен за курорта, който предлага най-високо качество на ниски цени в Европа в годишното изследване на „Барометър за ваканционни разходи“ сред 18 европейски дестинации, съобщава британският The Telegraph.

