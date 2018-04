Годишната конференция събира експерти по реализацията на добри офис сгради

Последният панел на конференцията ще бъде обособен като презентационен . В него ще се включат водещи практици от сектора и архитекти, които ще коментират тенденциите в офис архитектурата и дизайна, пречупени през призмата на технологичната революция . Ключов акцент в тази част ще бъде как динамиката и развитието на IT и BPO индустриите като основни ползвателите на офис сгради, се отразява върху начина, по който офис сградите изглеждат и функционират.

