Жени създадоха Volvo за жени

Резултатът от труда на Мари Видел Кристиансен, Ева-Лиза Андерсон, Елен Холмберг, Мари Угли, Камила Палмерц, Синтия Чарвик, Ана Розен, Лена Екелунд и Татяяна Бутович-Тем е готов в началото на 2004 г. Автомобилът получава името Volvo YCC, в което YCC се превежда като Your Concept Car – „Твоят концептуален автомобил”.

