Тереза Мей не успя да избегне парламентарен дебат за британското участие във въздушните удари

Депутатите ще обсъдят британското участие в въздушните удари срещу Сирия, пише британският вестник The Independent, цитиран от "Фокус". Премиерът Тереза Мей отстъпи под натиска на депутатите и допусна парламентарен дебат за британското участие във въздушните удари Министрите се надяват предвидената шестчасова дискусия да е достатъчна , за да успокои страстите, след като депутатите бяха пренебрегнати при взимането на решение за въздушните удари, като се надяват избегнат гласуване, което би могло да направи операцията незаконна. Депутатите от управляващата партия са предупредени да бъдат на разположение за гласуване през следващите два дни. Очаква се Тереза Мей да изложи сериозните си основания да вземе решения за въздушни удари, като се мотивира с националния интерес и необходимостта да бъде наказана употребата на химически оръжия. Дори да се стигне до гласуване аритметиката е в полза на британския премиер, защото се очаква освен депутатите от нейната партия, тя да бъде подкрепена и от между 30 и 50 представители от лейбъристката партия.

