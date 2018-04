Бивш шеф на британските специални части: Асад не се нуждае от използване на химическо оръжие, защото вече е спечелил войната

Бившият началник на специалните части на Великобритания оспори твърдението на Тереза Май, че президентът Асад стои зад химическата атака в Дума. Генерал-майор Джонатан Шоу каза: "Защо Асад ще използва химическо оръжие в този момент? Той спечели войната. Това не е само моето мнение, то се споделя от командири в американската армия. Няма основание за намесата на Асад". "Той накара бунтовниците да напуснат окупираните от тях земи и отново си възвърна територията. Тогава защо ще се занимава и ще се въвлича в това да ги обгазява? Генерал-майор Джонатан Шоу Говорейки пред The Mail on Sunday, бившият командир на SAS и парашутния полк добавя: "Джихадистите и различните опозиционни групи, които се борят срещу Асад, имат много по-голяма мотивация да започнат атака с химически оръжия и да изглежда като че ли Асад е отговорен". "Тяхната мотивация е, че те искат да запазят това американците да участват във войната - след като Тръмп каза, че САЩ ще напуснат Сирия". адмирал Лорд Уест Възгледите на генерал-майор Джонатан Шоу са близки с тези на адмирал Лорд Уест, бивш началник на Кралския флот, който каза: "Ако съветвах президента Асад, защо бих му казал в този момент да използва химическо оръжие? Няма никакъв смисъл. Но що се отнася до джихадските опозиционни групи, то мога да разбера защо биха го направили". полковник Хамиш де Бретън-Гордън Бившият командир, отговорен за химическите оръжия в британската армия, полковник Хамиш де Бретън-Гордън, казва от своя страна: "В Дума е използвано сложно химично вещество, а не само хлор. Само Асад има способността да произвежда тези вещества в Сирия. Използването на химическо оръжие е неговият стандартен начин на действие".

