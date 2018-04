Instagram изглежда като най-голямата надежда на Facebook

"Без Instagram Facebook ще бъде нещо напълно различно“, коментира Джейсън Кинт, главен изпълнителен директор на Digital Content Next. По думите му Facebook може скоро да спрe да расте в международен план, което означава, че Instagram ще бъде „изключително важен“ за бъдещето на компанията.

Instagram разчита на Facebook за своя успех, но сега Facebook може да разчита на Instagram в дългосрочен план. Приложението включва неподходящо съдържание, включително такова от Русия, но публикуваните с филтри залези и красиви кадри прави сравнението със социалната мрежа трудно. „Какво, ако по-добрият Facebook е просто Instagram?”, попита един от колумнистите на New York Times през януари, посочвайки, че приложението е за споделяне на лични снимки, а не за вирусни новини, както се случва във Facebook.

