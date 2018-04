САЩ, Великобритания и Франция смазаха химията на Асад с три удара

В операцията се използвани ракети „Томахоук” (30 на брой, като според източник на Ройтерс една трета от тях са били свалени), които САЩ използваха миналия април за обстрела на сирийската военно база, те бяха истреляни от US боен кораб в Червено море, както и бойни самолети (американски бомбардировачи В-1, 4 британски изтребителя "Торнадо", информация да френските самолети отсъства).

