Великото преселение 2

Страните от Европейския съюз са издали само за една година 20 979 сини карти на висшисти от страни, които им дават право на работа в него. Те са предимно за наемане в сферата на здравеопазването, високите технологии и науката. От тях 85% са за Германия. България е на осмо място по глад за специалисти и издаване на т.нар. сини карти за работа. И в нашата страна, както в повечето европейски, те са за IT специалисти и инженери предимно от Индия. Дотук нищо извън нормата. Освен факта, че специалистите от трети страни, които се насочват към България, на практика отиват да работят в дъщерни чуждестранни фирми у нас, но не и за български. Истината е, че специалистите, и то добрите, са там, където заплащането е по-високо, т.е. индийските инженери и компютърни специалисти само спят и се хранят в нашата страна. Те се трудят и дават интелектуалния си потенциал за чуждестранни корпорации, които плащат добре, макар и една идея по-малко, отколкото в собствените си страни.

