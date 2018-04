Криптокопачите се насочват към Норвегия и Швеция заради евтината енергия

Компанията заяви, че разширява енергийния си капацитет за криптодобива в Швеция до 17,4 мегавата, като разполага със средства за увеличение до 26,8 мегавата до септември. Миналия месец HIVE Blockchain Technologies се съгласи да купи центъра за данни Kolos Norway AS за 9,9 млн. евро с цел разширяване на минната си дейност.

