Марк Зукърбърг: Facebook е отворена за регулации*

Главният изпълнителен директор на Facebook Inc Марк Зукърбърг заяви по време на изслушването си пред сенаторите на САЩ, че компанията се опитва да се промени в светлината на последните критики, предаде Ройтерс.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.