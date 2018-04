Много лоша новина за всички, които ходят на море в Гърция

Цените за настаняване в Гърция ще бъдат по-високи през настоящия летен сезон заради новия данък за пребиваване, който влезе в сила от началото на годината. Това отбелязва скопският телевизионен канал A1 On. Нощувките ще поскъпнат с между половин и четири евро, в зависимост от типа на настаняването. Президентът на Гръцката федерация на хотелиерите и председател на Съюза на хотелиерите от Халкидики Григорис Тасиос обясни, че туристическата такса се прилага за стая, а не на човек. Тя се събира от туристите при пристигането им и важи както за настаняване в хотели, така и в апартаменти и стаи под наем. Размерът на изискуемата сума зависи от категорията на съоръжението – половин евро за категория от една и две звезди, 1,5 евро за хотелите с три звезди, три евро – за четири звезди и четири евро за петзвездните хотели. Въвеждането на данъка за пребиваване бе гласувано в гръцкия парламент на 22 май 2016 г., а решението е да влезе в сила на 1 януари 2018 г. Туристите, които планират уикенди или прекарват лятна почивка в Гърция, ще трябва да вземат предвид и пътните такси. Към настоящия момент за Халкидики и Солун движението по магистралата се таксува с 1,80 евро на посока. За пътуване с автомобил до столицата Атина, туристите ще трябва да предвидят около 37 евро в посока.

