Aвтомобилният бизнес на бъдещето – наем, а не покупка

Предаването "КОЛЕЛА" дискутира този нов бизнес модел с неговия главен идеолог - Ален Висер, вицепрезидент по маркетинга на Geely и Lynk & Co. Преди това заемал същите позиции във Volvo, Chevrolet и Opel, роденият в Белгия Висер попада в две поредни години сред 10-те най-влиятелни маркетинг шефове в света в класацията на Forbes.

Но дистрибуцията им ще е съвсем различна. Lynk & Co очаква повечето ѝ клиенти да не купуват колите си, а да ги наемат с абонаментен план. Всички модели ще са снабдени с автоматичен бутон за споделяне, така че някой друг да може да ползва колата ви, докато сте на работа например (разбира се, срещу заплащане). Освен това Lynk няма да има своя собствена дилърска мрежа, а само верига имиджови магазини в градските центрове, молове и т. н.

На 26 март 2018 г. автомобилните марки в Европа станаха с една повече, след като Lynk & Co представи официално бизнес модела си за Стария континент. Марката, която е 70% собственост на китайския гигант Geely и 30% на Volvo, ще произвежда първите си европейски модели в завода на шведите в Гент, Белгия, на същата поточна линия като Volvo XC40.

