Четири възможности за инвестиции в бизнес имоти

Инициативата „Един пояс, един път“ (One Belt, One Road - "Новият път на коприната"), която обхваща 69 страни, близо 60% от световното население и 40% от глобалния БВП, е амбициозна програма, насочена към стимулиране на икономическия растеж, разширяване на глобалното влияние и насърчаване на свързаността и интеграцията.

