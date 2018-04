Може ли Путин да се окаже агент на ЦРУ?

Упоритото нежелание на президента на САЩ Доналд Тръмп да каже нещо негативно за Русия е толкова стряскащо, че бившият директор на националното разузнаване Джеймс Клапър веднъж заяви, че Владимир Путин ръководи Тръмп, сякаш е служител на руското разузнаване. Може и да е. Но ако бях руски гражданин, щях да си задавам друг въпрос: Дали Путин не е американски шпионин? Защо? Защото през последните години Путин предприе толкова много действия, допринесли за отслабването на руската икономика и човешкия капитал, че не може да не се замислите дали тайно не е в списъка с хора, на които ЦРУ плаща, пише в свой анализ за New York Times Томас Фридман. Някъде към 2007-2008 г. Путин изглежда реши, че възстановяването на Русия чрез грижи за нейните огромни човешки таланти и укрепването на върховенството на закона е прекалено трудно - то щеше да изисква споделяне на властта, провеждане на истински избори с реална конкуренция и изграждането на наистина диверсифицирана икономика, базирана на иновациите. Вместо това Путин реши да потърси достойнство за Русия на погрешните места: като използва петролните и газови кладенци, а не хората; като подсилва руската армия, вместо да укрепва върховенството на закона; и като обогатява себе си и своя кръг от олигарси, обгръщайки се с руско православие и руски национализъм, които се харесват на основните му избиратели. Най-големият бизнес всекидневник във Франция Echo неотдавна цитира руски специалист по информационни технологии, посочващ, че "Само Microsoft регистрира повече патенти от цяла Русия!" Руският технологичен пазар не само е слаб, се казва в статията, а и "корупцията в съдебната система затруднява защитата на делото ви в съда, когато някой хищник поеме контрола над успешно стартиращо предприятие".

