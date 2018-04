Изложба българско злато №1 в световна класация

Втората експозиция в листата The Art Newspaper – „Китай и Египет: люлки на цивилизацията“ от 6 юли до 3 декември в Берлин, е първа по обща посещаемост – 330 000 души, но в нея са се отбивали 2185 посетители на ден, тъй като

както по отношение на приемните институции, така и по отношение на изследваните култури. Тази година не прави изключение. Виенският Kunsthistorisches Museum разкрива за своите гости златото с избрана селекция артефакти, намерени в древния български обект Ада тепе (намира се край Крумовград – б.р.), най-старата европейска златна мина. Това е най-популярната антична изложба на 2017-а“, пише The Art Newspaper.

Класацията на The Art Newspaper обхваща изложби в световноизвестни музеи като Бритиш мюзиъм в Лондон, Палацо дела Гран Гуардиа във Верона, Нойес музеум в Берлин, Бундескунстхале в Бон, Лувър-Ленс и е направена въз основа на броя посещения на ден. Българската златна експозиция е привличала по 2241 зрители дневно.

Изложбата на Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН „Първото злато. Ада тепе: най-древният златодобивен рудник в Европа“ е обявена от авторитетното издание The Art Newspaper за най-посещаваната изложба на антична тематика в света през 2017 г. Своя дебют изложбата с над 300 експоната направи на 7 март миналата година в Музея за история на изкуството Kunsthistorisches Museum във Виена, където бе отворена за посетители до 25 юни същата година. За малко над три месеца тя е привлякла 213 553-ма посетители. По-късно, двойно обогатена, експозицията, вече под наслова „Злато и бронз. Метали, технологии и контакти в Източните Балкани през бронзовата епоха“, бе показана и в София от края на октомври 2017-а до края на февруари 2018 г.

