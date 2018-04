Щатът Мериленд включва българския език в дипломите за средно образование

Департаментът по образование на американския щат Мериленд информира посолството на България във Вашингтон за решението си да включи българския език в програмата "Сертификат за двуезичност" (Seal of Biliteracy). Решението е резултат от предприетите действия от страна на посолството за признаване и включване на българския език в програмата на Федералния окръг Колумбия и щатите Мериленд и Вирджиния, информираха от Министерството на външните работи.

