САЩ изхарчват огромни пари, за да купят суверенитета на страните от Западна Европа

Икономическото списание United States News and World Report през 1948 г. с радост пише „Администраторът по привеждането на практика на тази програма … може, например, да каже на Франция дали е нужно да възстановява железопътните си линии или да подобрява магистралите . Той може да реши въпроса за това дали следва да механизира фермите си…“ и т.н.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.