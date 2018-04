Собственикът на „София хотел Балкан“ влиза на шведския имотен пазар

Американската инвестиционна компания Starwood Capital Group, която е част от Starwood Hotels and Resorts, собственик на столичните хотели „София хотел Балкан“ и „Сенс", смята да навлезе на пазара на жилища под наем в Швеция. Тя е предложила да закупи компанията Victoria Park AB за 1 млрд. долара, съобщава Bloomberg.

