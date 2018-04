Година преди Brexit британската икономика изостава от своите връстници

Според бизнеса несигурността влияе на икономическата активност. От британската компания за производство на индустриални компоненти Bronte Precision Engineering Ltd. посочват, че поръчките им са в здравословни мащаби, но според ръководството те трябва да са още по-високи заради силното представяне на световната икономика.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.