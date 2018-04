Лондон остава начело на класация за глобалните финансови хъбове, но докога?

Броят на местата, кандидатстващи за нови лицензи, остава непроменен в сравнение с 2016 г., показват данните, въпреки че City of London Corporation заяви, че подобни колебания са нормални.

Ройтерс подаде искане по закон за свобода на информацията до City of London Corporation, за да разбере броя на новите помещения, които са кандидатствали за лицензи за продажба на алкохол и подновяване на лицензи. Броят на заведенията като барове и ресторанти, с лицензи за продажба на алкохол в Лондон през 2017 г., е спаднал с 1,6%, показват данните на общинските власти.

Ройтерс подаде искане според Закона за достъп до информация до „Transport for London“, за да получи данни, които показват, че броят на хората, които използват метростанциите Bank и Monument, е на път да отчете първия си спад от последната година на финансовата криза.

„Brexit забави растежа на работните места. Компаниите не са склонни да вземат важни инвестиционни решения в момента ", заяви Хакан Енвър, оперативен директор на Morgan McKinley Financial Services, който направи проучването.

