Дългата бавна смърт на Барби и Малкото пони

Освен това компанията трансформа емблематични брандове като Monopoly и My Little Pony в мобилни игри. Тя придоби и контролен дял в производителя на мобилни игри Backflip Studios през 2013 г. и увеличи собствеността си в него до 100% миналата година. Електронните игри сега формират 16% от приходите на Hasbro.

На фона на всичко това на 15 март Toys ‘R’ Us обяви, че затваря американските и британските си магазините. Това може да удари продажбите на Mattel за 2018 г. с до 10%, а на Hasbro – с до 5%, сочат оценки на Bloomberg Intelligence.

Облаци от проблемите надвиснаха над земята на играчките и то доста преди банкрута на Toys ‘R’ Us.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.