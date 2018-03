ЕС не пожела да обвърже мораториума върху американските мита с TTIP

Ден, след като американският министър на търговията Уилбър Рос заяви, че администрацията е готова да поднови преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), Европейската комисия посочи, че търси диалог с Вашингтон по въпроси „от общ интерес“, включително презапасеността със стомана в световен мащаб, посочва в свой материал Bloomberg.

