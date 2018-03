40% по-евтино за българи в най-добрите швейцарски колежи по туризъм

Четири от най-добрите колежи по туризъм и хотелски мениджмънт в Швейцария, обединени в Swiss Education Group (SEG), организират серия от семинари у нас „Обучение в Швейцария – път към успешна кариера в хотелиерството и туризма“. Събитията се организират съвместно с агенцията за образование „Скай Лайнс“, според които тази година SEG предоставя възможност на българските студенти да кандидатстват за стипендии до 40 % от таксите за обучение и настаняване. Подробностите ще бъдат уточнени на семинарите у нас в София, Пловдив, Варна и Бургас. Там Swiss Hotel Management School (SHMS), Hotel Institute Montreux (HIM), IHTTI School of Hotel Management and Design и Cesar Ritz Colleges/Culinary Arts Academy представят своите програми, които обединяват швейцарските традиции и опит в хотелиерството със съвременните тенденции в мениджмънта. Колежите от Swiss Education Group предлагат широка гама бакалавърски и магистърски програми в сферата на хотелиерството, туризма, събитийния мениджмънт, бизнеса и кулинарното изкуство. Програмите се преподават на английски език и включват две платени работни практики в Швейцария или в чужбина. Четирите швейцарски колежа се радват на сътрудничество с много реномирани световни хотелски вериги и се гордеят с факта, че над 89% от завършилите техни студенти стават мениджъри на отдели или собственици на бизнес в рамките на 5 години след дипломирането си. Два пъти годишно колежите организират международно кариерно изложение, по време на което студентите се запознават лично с бизнес лидери и известни предприемачи от над 120 водещи международни туристически компании като Radisson, Hilton, Star Woods, Kempinski, Best Western, Holiday Inn, Hyatt; Fairmont; Accor Group; Mövenpick, Ritz-Carlton, Marriot и Shangri-La и др. Концепцията на SEG e да предложи не просто работа, а партньорство за цял живот на завършващите студенти, за да изградят своята кариера за години напред, казват още от SEG.

