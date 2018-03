AG Capital и OMP Investment Company придобиват съвместно Полиграфия Офис Център

OMP Investment Company PTY LTD извършва дейност в световен мащаб чрез три свои поделения, като предоставя финансови, банкови и инвестиционни услуги в Източна и Западна Африка, ЮАР и Великобритания. Компанията не осъществява търговска дейност в България.

За осъществяване на планираната сделка OMP Investment Company PTY LTD ще придобие акционерно участие в капитала на „Лайънс Хед Инвестмънтс“ ЕАД и „Лайънс Хед Мениджмънт“ ЕАД, притежавани еднолично от AG Capital. Двете дружества са създадени в края на 2017 г. с цел покупка, развитие и управление на недвижими имоти и проекти, става ясно от решението на КЗК.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на групата AG Capital да придобие съвместен контрол върху „Полиграфия Офис Център“ заедно с инвестиционното дружество OMP Investment Company PTY LTD, регистрирано в Мавриций. Това става ясно от решение на антимонополното ведомство, публикувано в четвъртък.

