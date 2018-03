Русия трябва да умре!

"Цивилизаторски" мерак тресе "цивилизования" Запад - да похити и разпарчетоса Русия, да види Русия наритана, разтерзана, разчленена, покорена, унизена, обругана и оплячкосана. И така - от 1240 г., откак Светият Благоверен княз Александър Невски натика шведите в река Нева. Няма да ви връщам 8 века назад, нито при Наполеон в ХIХ в. Само 100 години. Скромно. 2. След Първата световна война А) 1918. Англия, Австралия, Канада, Индия, Франция, САЩ, Италия, Гърция, Румъния, Полша, Япония, Китай, Сърбия, Финландия, Германия, Австро-Унгария и Османската империя предприемат невиждана интервенция срещу Русия - от Одеса и Севастопол до Далечния изток и от Сибир до Кавказ. Хищни хиени. Следва тотална икономическа блокада до 1920 г. Б) 1918. Доктрина "4-те Русии": "Русия е твърде голяма и хомогенна за нашата безопасност. Бих искал да видя Сибир като отделна държава, а Европейска Русия - разчленена на три части. Светът ще живее по-спокойно, ако вместо една огромна Русия има четири Русии". Автор - Едуард Мандел Хаус, един от "бащите" на "новия световен ред" и съветник на президента Уилсън. В) 1922. Доктрина "Подчовек". Американският расист Лотроп Стодард издава книгата "The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under-Man" ("Бунтът против цивилизацията: заплахата на подчовеците") и изобретява термина "подчовек", "under-man", "subhuman" и "низша раса". Не е това, което си мислите! "Подчовеци" и "дегенерати", с "вродена расова непълноценност" и "низки инстинкти", са славяните по принцип и "руските славяни" в частност. Книгата излиза на немски през 1925 г. - "Der Kulturumsturz: Die Drohung des Untermenschen". През 1930 г. творението на Стодард вдъхновява идеолога на нацистката расистка теория Алфред Розенберг, който "обогатява" списъка на "подчовеците". Те са: евреите, руснаците и славяните като цяло. Г) 1925-1934. "Златната блокада". СССР изгражда своята индустрия и военна промишленост. Част от оборудването и технологиите купува от чужбина. САЩ и Европа задължават СССР да се разплаща не със злато, а с жито, с пшеница. Върху всички други стоки налагат ембарго. По същото време САЩ унищожават огромни количества от своето жито, не го продават в Европа и задължават европейските страни да купуват жито от СССР. Целите са три: да не допуснат индустриализацията на СССР, да предизвикат глад и да провокират недоволство сред населението. Така Западът осъжда на гладна смърт милиони хора в СССР. Резултат - голодоморът в Украйна, който ще остане като черно петно в историята на СССР. Не на "цивилизования" Запад. Д) 1940. "Копие" ("Pike"). Френско-британски план за война срещу СССР. Включва: завладяване на съветските танкери, нахлуване в Кавказ, организиране на мюсюлманско-сепаратистки въстания. Основни цели: центровете на нефтената промишленост Баку, Грозни и Батуми. За унищожаването на Баку са предвидени 15 дни, за Грозни - 12 дни, за Батуми - ден и половина. Допълнителна цел: Одеса. Участват: 90 до 100 самолета (5 групи британски бомбардировачи "Бленхайм" и 4 групи американски бомбардировачи "Глен-Мартин"), 6 френски и 3 британски ескадрили. Начало: юни-юли 1940 г. В края на април премиерът Невил Чембърлейн отменя операция "Копие". 3. Втора световна война А) 23 юни 1941. Преди ден нацистка Германия е нападнала СССР. Хари Труман, сенатор и бъдещ президент, залага основите на "студената война": "Ако ние видим, че побеждава Германия, следва да помагаме на Русия, а като видим, че печели Русия, трябва да помагаме на Германия и по такъв начин те да се избиват взаимно колкото се може повече..." Хитлер планира да унищожи 11 млн. евреи. Ще унищожи 6 млн. Планира да унищожи 30 млн. славяни. Ще унищожи 27 млн. През 1942 г. по разпореждане на Химлер е издадена в гигантски тираж брошурата "Der Untermensch" ("Подчовекът"): "Подчовекът е биологическо същество, създадено от природата, има ръце, крака, подобие на мозък, очи и уста. Това ужасно същество се явява човек само частично. То носи черти, подобни на човешките, обаче духовно и психологически стои по-ниско от всяко животно. Неговата същност е див хаос, необуздани страсти, потребност да разрушава, примитивни желания и неприкрита подлост". Адолф Хитлер: "Аз имам право да премахна милиони хора от нисшите раси, които се множат като червеи. Една от основните задачи на германската държава е да предотврати развитието на славянските раси, на този нискокачествен човешки материал. Те трябва да се намират на най-ниското културно равнище, тяхната задача е да обслужват нашата икономика. Ако руските, украинските и пр. деца се научат да четат и пишат, това само ще ни навреди - по този начин по-способните туземци ще усвоят и някои исторически знания, а това значи и политически идеи. Най-доброто би било, ако те усвоят само езика на жестовете. Да не се приучват към умствена дейност. Да не се допускат никакви печатни издания. Да не се пробужда у местното население чувството на собствено достойнство. Пълното му отсъствие е една от най-важните предпоставки за нашата работа. В никакъв случай да не им се предоставя правото на висше образование. Ако извършим тази грешка, ние сами ще възпитаме тези, които ще се борят срещу нашата власт. Да се сложат във всяко село високоговорители. Само да не му хрумне на някого да разказва по радиото на покорените народи за тяхната история: музика, музика и нищо друго!"... Мартин Борман: "Славяните са длъжни да работят за нас. Медицинското обслужване е излишно - да измират. Размножението на славяните е нежелателно. Образованието е опасно. Достатъчно е да броят до сто. В краен случай приемливо е това образование, което подготвя полезни марионетки за нас"... Хайнрих Химлер: "Изобщо не ме интересува съдбата на руснака или чеха. Живеят ли другите народи в благоденствие или издъхват от глад, ме интересува само дотолкова, доколкото са ни нужни като роби." Б) Втори фронт. Изминали са 1079 дни (3 години без 16 дни) от нападението на Германия срещу СССР. "Съюзниците" наблюдават хладнокръвно касапницата, организирана от Хитлер, и как "те (Русия и Германия) се избиват колкото се може повече". Най-сетне Чърчил настоява да се открие втори фронт - не заради "съюзническа отговорност", а защото: "Първо, Съветска Русия стана смъртна опасност, и второ, трябва незабавно да се създаде нов фронт против нейното стремително настъпление", и още - за "да се задържат руските варвари колкото може по-далеч на Изток". Това е истинското предназначение на Втория фронт. В) 24 февруари 1945. Доктрината "Дълес". До капитулацията на Германия остават по-малко от 100 дни. Реч на Алън Дълес, шеф на ЦРУ: "Ще свърши войната. И ние ще хвърлим всичките сили, всичкото зло на САЩ, цялата материална сила на САЩ за измамване и оглупяване на хората от социалистическите страни и главно - Русия. Ще заменим човешките ценности с фалшиви. От литературата и изкуството ще изтръгнем тяхната социална същност, те ще прославят най-низките човешки чувства и страсти, ще насаждат и втълпяват култ към секса, насилието, садизма и предателството, и всяка безнравственост. Честността и почтеността ще се осмиват, ще станат ненужни, ще се превърнат в отживелица. Простащината и наглостта, лъжата и измамата, наркоманията, безсрамието, национализмът и враждебността между народите, най-вече враждебността и омразата към руския народ - всичко това най-ловко и незабелязано ще култивираме. Малцина ще разберат какво става. Тях ние ще поставим в безпомощно положение, ще ги превърнем в посмешище, ще намерим начин да ги оклеветим и да ги обявим за измет на обществото. Главният залог ще бъде младежта. Ще започнем да я разлагаме, развращаваме, да я лишаваме от чест. От младежите ще направим циници, вулгарни хора, простаци, космополити. Всичко това ще извършим под девиза: "Защита на правата на човека и гражданските му свободи..." Автентичността на текста не е доказана, но автентичността на тактиката, стратегията и философията е абсолютен факт. 4. Първа Студена война А) 19 май 1945. Операция "Немислимо" ("Unthinkable"). Германия е капитулирала преди 10 дни. По нареждане на Чърчил е разработена операция за война срещу СССР. Начало на военните действия - 1 юли 1945. Участват: 47 англо-американски дивизии, вкл. 14 бронетанкови, плюс 10-12 германски дивизии (!). Направление: Полша. Цел: изтласкване на СССР от Европа. Перспектива: ако СССР не бъде сразен, следва тотална война. Операцията се проваля - планът е разкрит от знаменитата Кеймбриджска петорка и предаден на СССР. ("Петорката" - това са британските съветски разузнавачи Харолд "Ким" Филби, Антъни Блънт, Гай Бърджес, Доналд Маклийн и Джон Кеърнкрос.) Б) Август 1945. Операция "Totality" ("Всеобхватност"). Войната е завършила преди 4 месеца. По нареждане на президента Труман и под ръководството на ген. Айзенхауер (бъдещ президент) САЩ разработват операция за атомна война срещу СССР. План: ядрени бомбардировки с 20-30 атомни бомби. Цели за пълно унищожение: Москва, Горки, Куйбишев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казан, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Перм, Тбилиси, Новокузнецк, Грозни, Иркутск, Ярославл. Към този момент САЩ нямат атомни бомби. Двете "налични" вече са изпепелили Хирошима и Нагасаки. "Totality" е чиста дезинформация, гигантски атомен блъф, част от психологическата война срещу СССР. "Бомбардировките" са психологически, "хибриден фейк". В) 5 март 1946. Войната е завършила преди 1 година. Във Фултън Чърчил спуска "желязната завеса". През 2011 г. в затънтения Фултън тържествено откриха импозантна скулптурна композиция "Желязната завеса". Централна фигура в монумента - Чърчил. Г) 1946-1948. След "Totality" САЩ разработват серия планове за военни действия срещу СССР: 1946 - "Pincher"; 1947 - "Broiler"; 1948 - "Bushwhacker", "Кrankshaft", "Fleetwood", "Kogvill", "Offtackle", "Charioteer" и "Shakedown"; 1949 - "Dropshot" и "Trojan". Тези планове предвиждат масирани ядрени бомбардировки над СССР с минимум 200 атомни бомби, унищожаване на стратегически градове и на цялата индустрия. Според плана "Pincher" театърът на военните действия ще бъде в Украйна, Кавказ и Близкия изток. Д) 18 август 1948. Директива на Съвета по национална сигурност на САЩ: "Правителството е принудено да набележи много по-ясни и войнствени цели по отношение на Русия: 1) намаляване до минимум мощта и влиянието на Москва; 2) коренни изменения в теорията и практиката на външната политика, към които се придържа правителството в Русия." Главната цел е "Москва да приеме НАШИТЕ КОНЦЕПЦИИ". Принципи: "Ние не сме длъжни да изпитваме никакво чувство на вина. Не е наша работа да размишляваме над вътрешните последствия, както не сме длъжни да мислим, че носим каквато и да било отговорност. Нашата работа е там да се случат вътрешни събития, обаче ние не носим отговорност за това, че се стремим към такова развитие или сме го осъществили. Ако се появят дружествени към нас режими, те: а) не трябва да имат голяма военна мощ; б) икономически трябва да са силно зависими. Достатъчно е да раздадем оръжие и да окажем военна помощ на всяка некомунистическа власт, контролираща даден район, и да й разрешим да се разправи с комунистическите банди до край. И в този случай ние не сме длъжни да носим отговорност за тази разправа." Е) 19 декември 1949. План "Dropshot" (800 страници). Като термин от тениса "Dropshot" означава "кратък удар", във военен смисъл - "моментален удар" или "последен изстрел". Със сигурност президентът Труман няма да играе тенис на корт. Планът е разсекретен през 1978 от президента Картър. Начало на военните действия - 1 януари 1957. Причина - агресия от страна на СССР (предстои да бъде съчинена). Първа фаза: D-Day, начало на бомбардировките над СССР - 300 атомни бомби и 250 000 тона обикновени бомби с цел "стабилизация на ранното съветско настъпление", т.е. - неутрализиране. В първия ден трябва да бъдат унищожени 20 млн. съветски граждани и 85% от промишлеността на СССР. Общ брой на авиоатаките - 6000. Втора фаза: мащабни настъпателни операции по всички линии на фронта с всички родове войски. Трета фаза: настъпление на 114 дивизии от запад, а от юг, по северозападното крайбрежие на Черно море - 50 дивизии. Цел - унищожение на въоръжените сили на СССР в Европа. Крайна цел - капитулация на СССР и на неговите съюзници. Четвърта фаза: установяване на контрол и налагане на условията за капитулация. Участници: 164 дивизии и 20 милиона военни от НАТО. Планът разделя СССР на 4 "района на отговорност". Първи: Западна част; Втори: Кавказ-Украйна; Трети: Урал-Западен Сибир-Туркестан; Четвърти: Източен Сибир-Забайкалие - Приморие. Районите се разделят на 22 "подрайона на отговорност". Две американски дивизии се разполагат в Москва и по една - в Ленинград, Минск, Мурманск, Горки, Куйбишев, Киев и още 15 града. Набелязани цели при бомбардировките - 1000. Само в Москва - 179 цели, в Ленинград - 145. Резултат - пълно унищожение. На пълно унищожение подлежат Пекин, Източен Берлин и Варшава. Общ брой на жертвите на СССР - неизчислим. След 300 атомни бомби резултатът е 300 Хирошими. Планът предвижда целенасочено и хладнокръвно унищожение на 40 млн. цивилни граждани на СССР. Ж) 3 юли 1979. Операция "Ал Кайда". Президентът Картър подписва първата (не и последна!) директива за тайна помощ на муджахидините в Афганистан. "Съгласно официалната версия помощта на ЦРУ за муджахидините започна през 1980 г., т.е. след влизането на Съветската армия в Афганистан на 24 декември 1979. Истината е друга: президентът Картър подписа първата директива за тайна помощ на противниците на просъветския режим в Кабул на 3 юли 1979. Тази секретна операция беше отлична идея. Нейната цел беше да примамим руснаците в афганския капан" - Бжежински в интервю за Le Nouvel Observateur през 1998 г.. Журналистът: "Не съжалявате ли, че съдействахте на ислямския фундаментализъм, че снабдявахте с оръжие и консултирахте терористи?". Отговор: "За какво да съжалявам? Какво е по-важно за историята на света? Някакви талибани или падането на Съветската империя? Няколко разбунени ислямисти или освобождението на Централна Европа и краят на Студената война?!". Между юли и декември 1979 г. Бжежински снове из Афганистан, позира в дружески разговори с Осама бин Ладен, има и видеозаписи, на които държи речи пред "няколко разбунени ислямисти": "Ние знаем вашата дълбока вяра и ние сме уверени, че вие ще победите. Тази земя (сочи към СССР) на север е ваша земя и вие ще я завоювате! Аллах акбар!". З) 8 март 1983. Доктрината "Evil empire" (Империя на злото). Автор - Роналд Рейгън. След 5 години вече не мисли така. Но какво от това.

