Престижът на Facebook продължава да се топи

Kакто бе отбелязано в изследването на Bespoke Investment Group, Facebook отстъпва мястото си на на Berkshire Hathaway Inc. на Уорън Бъфет. Социалната мрежа излезе от клуба на 19 март, а пазарната й капитализация падна с 42 млрд. долара във вторник, според данни на Bloomberg.

