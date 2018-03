Тръмп нареди експулсирането на 60 руснаци от САЩ*

Американският президент Доналд Тръмп е наредил експулсирането на 60 руснаци от САЩ в понеделник, включително 12 души, идентифицирани като руски разузнавателни агенти, позиционирани в ООН в Ню Йорк, в отговор на обвиненията срещу Русия в отравянето на бивш руски шпионин във Великобритания, съобщава New York Times.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.