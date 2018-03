Шок! Тези СНИМКИ разбиват на пух и прах легендата за Стоунхендж

Стоунхендж привлича всяка година милиони туристи. Той е най-известният мегалитен паметник в света – кромлех с диаметър около 100 метра. Намира се в средата на равнината Солсбъри, графство Уилтшър, Великобритания. Строителството на рова и землената част е датирано около 30 век пр. Хр., а на каменното съоръжение към 24 – 21 век пр. Хр. Този древен паметник е свързван с множество загадки, но една от тайните е изненадваща - стоящите камъни, които виждаме днес, са били инсталирани преди повече от 50 години, след многобройни реставрации, които продължават повече от век. Според ново проучване, направено от археолози и геолози от Университетския колеж в Лондон, камъните са били донесени от хълмовете Присъли Хилс, в окръг Пемброукшър. Това място се намира на 225 километра от паметника, а процесът на транспортиране на камъните продължава от 20-те години на миналия век. За съжаление, изследователите не са в състояние да посочат точното местоположение, от което са били взети тези камъни. Повечето хора обаче не знаят, че известният Стоунхендж, който виждаме днес, в действителност е възстановен няколко пъти. Както снимки, така и видео доказателства потвърждават, че камъните действително са били инсталирани там само преди 50 години. С други думи, това е "римейк". Сайтът ancient-code.com твърди, че паметникът, който виждаме днес, е възстановен през 1901 година. Тогава процесът на възстановяване довел до голямо възмущение и поради това рядко се споменавал в официални източници. Уилям Гауланд наблюдава първото основно възстановяване на паметника, което включва промяна в позицията и фиксиране с бетон на камък № 56, тъй като е щял да падне. Изправяйки камъка, той го премества на около половин метър от първоначалната му позиция. По време на реставрация през 1920 г. Уилям Хаули разкопава близо до Old Sarum и открива отделна структура от шест камъка с наклон навън. През 40-те и 50-те години Ричард Аткинсън, Стюарт Пигът и Джон Ф. Стоун извършили многократни разкопки на това място. През 1958 г. камъните отново са възстановени - три от Камъните на Сарсен (Sarsen Stones) се преместват и се инсталират на специално подготвени площадки. Последното възстановяване е извършено през 1963 г., след като камък номер 23 от кръга на Сарсен пада. Авторът на множество статии за Стоунхендж Кристофър Чипиндейл признава: "Нищо от онова, което виждаме в Стоунхендж, не е останало недокоснато". Друг изследовател - студентът Брайън Едуардс, пък откри редки снимки на Стоунхендж: "Твърде дълго хората са били в неведение за възстановяването на Стоунхендж. Учуден съм от това, колко малко хора знаят за това и е страхотно, че в учебниците ще бъде разказана цялата история за този обект". Източник: dnes.bg

