RASSIM®: ЗАЩО ГОСПОД МЕ Е СЛОЖИЛ НА БАЛКАНИТЕ?

Още един съвременен български художник е представен на престижно арт изложение в Съединените щати. Известният с провокативното си творчество и нестандартна техника – RASSIM®, е включен в The Armory Show в Ню Йорк с творбата ЕНГРАМА I, 2010г.

