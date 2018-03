Стачките на работниците са тест за реформите на Макрон

Френският президент Еманюел Макрон усети вкуса на парализиращите стачки и протести, с които ще се сблъска в идните месеци, тъй като икономическите му реформи се натъкват на съпротивата на дълбоко засегнатите служители от държавния сектор във Франция, пише The Wall Street Journal.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.