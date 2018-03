Brexit повишава цените на жилищата в Люксембург

Херцогството опитва да убеди поне още две глобални застрахователни компании да се установят там след Brexit, след като привлече и Sompo International Holdings Ltd., казва Никола Макел, ръководител на компанията за лобиране Luxembourg for Finance. Той допълва, че финансистите в страната могат да нараснат със 7% заради преместване, свързано с Brexit.

Люксембург вече беше избран от редица застрахователни компании, фондове и банки, които се местят от Великобритания на фона на плановете на страната да напусне ЕС. Застрахователният гигант American International Group Inc., американската компания FM Global, RSA Insurance Group и Hiscox, както и компании за частни капиталови инвестиции като Blackstone и за управление на активи като M&G Investments избраха Люксембург за новата си централа в ЕС. JPMorgan Chase & Co. също планира да премести някои от базираните си в Лондон банкери в Люксембург.

