"Най-готината маймуна" и "избеленият африканец"

През 2017 "Nivea" също предизвика възмущение с една своя реклама във Фейсбук, предназначена за клиенти в Близкия изток. В нея се рекламира дезодорант, който не оставя следи по дрехите. Вижда се жена в бели дрехи, която седи с гръб към зрителите. Надписът под този кадър гласи: "White Is Purity" ("бялото е чистото").

Има и други примери: един от най-големите международни концерни за сладкарски изделия - италианският "Фереро" излезе през 2008 с реклама, на която се виждаше опаковка от познатите бонбони, но вече покрити с бял шоколад, която се обръща към купувачите и вместо познатото от Барак Обама "Yes we can" им казва: "Yes weiß can" - т.е. "Да, белите го могат". Пак в същата реклама се казваше и това "Германия избира бялото".

H&M искаше да популяризира свой нов продукт, но постигна точно обратния ефект: шведският моден концерн пусна реклама със снимката на чернокожо момче, облечено в зелен пуловер с надпис "Coolest Monkey in the Jungle" ("Най-готината маймуна в джунглата"), и предизвика възмущение в цял свят. В Южна Африка концернът дори бе принуден да закрие свои филиали, тъй като гневни граждани бяха започнали да щурмуват магазини на H&M.

