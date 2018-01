GM с автономни автомобили за споделено пътуване от 2019 година

Оборудван с множество устройства за безопасност, Cruise AV може да сканира както на далечно, така и на късо разстояние на 360-градуса. Автомобилът разполага с пет LiDAR сензора (Light Detection And Ranging), 16 видеокамера и 21 радарни сензора. Лазерните измервания дават точна информация за неподвижните и движещи се обекти, допълнени от вградени радарни предаватели и приемници.

