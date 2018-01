Как Световната банка наказа една страна заради лявото ѝ правителство

Класацията "Doing Business" се счита за една от най-важните публикации на Световната банка. Тя описва колко привлекателна е дадена страна за инвестициите на предприемачи. Например, става дума за това колко скъпа е регистрацията за търговска дейност и колко време отнема тя. В последната класация начело са Нова Зеландия и Сингапур, а Чили зае 55-то място, докато през 2014 г., малко преди социалистката Бачелет да поеме длъжността, страната беше 21 места по-напред.

