2017: Най-продаваните книги във Великобритания

В десетката влизат още (в този ред): Лий Чайлд с „Точно в полунощ“, Книгата на рекордите на Гинес за 2018-а, единственото преводно заглавие е книгата на израелския историк Ювал Ноа Харари Sapiens: A Brief History of Humankind ("Sapiens: Кратка история на човечеството"), поредният разказ от „Приключенията на един дръндьо“ – Getaway, както и първата част на новата трилогия на Филип Пулман The Book of Dust („Книга на праха“).

Втори в класацията е Bad Dad („Лош татко“) на детския автор Дейвид Уолямс с цена с 13 паунда (за твърди корици) и над 567 000 продадени бройки. Негова книга заема и четвъртото място – The Worlds Worst Child („Най-лошото дете на света 2“), при цена 15 лири и 394 000 продажби. А трети е семейният трилър The Couple Next Door („Двойката от съседния вход“) на канадката Шари Лапена, книга, която струва само 8 лири и има близо 405 000 читатели.

