Циркови артисти искат забрана на думата „цирк“ в НС

Някои от най-известните български циркови артисти написаха открито писмо до народните представители и медиите, в което настояват да се спре използването на тяхното изкуство, като символ на нещо нечестно, хаотично или унизително. Те държат депутатите да не сравняват действията си с цирка. "Направи ми впечатление, че в предавания по телевизията депутати използват думата "цирк", продължават да обиждат цирка", коментира Иван Владимиров от "Цирк дьо Солей" пред Bulgaria ON AIR. Той подчерта, че не може едно изкуство да се обижда по този начин, като се използва за определение на нещо нечестно и лошо. Според академик Александър Балкански, директор на цирк "Балкански", партиите у нас са много далеч от цирковото изкуство, за да се сравняват с него. "Самият Христо Мутафчиев е възмутен, защото те казват не само "цирк", но и "театър" и ние написахме едно протестно писмо. Това обаче беше глас в пустиня", сподели академик Балкански. Според него това се случвало, защото изкуството не било приоритет в държавата ни днес. Иван Владимиров допълни още, че разбира, че няма как да се превъзпита масата, но се надява поне малка част от депутатите и журналистите да се замислят и да спрат да използват думата "цирк".

