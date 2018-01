Как милиони иранци заобикалят интернет цензурата?

Адам Фиск, основател на Lantern, друго популярно приложение, което се ползва предимно в Китай, тази седмица обяви, че ще премахне всички ограничения за потребителите в Иран. По този начин ще им позволи да влизат в забранени сайтове и да използват забранените услуги без ограничения. Глобалните потребители на приложението са скочили четирикратно, след като Telegram е блокиран, като почти целият ръст се дължи на Иран, посочва Фиск, чиято фирма Brave New Software е базирана в Лос Анджелис.

