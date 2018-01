Бъфет: Лудостта с биткойна няма да свърши добре

J.P. Morgan Chase обяви през октомври 2017 г. въвеждането на своя собствена блоксистема. Тя има за цел "значително намаляване" на броя на страните, необходими за проверка на глобалните плащания и намаляване на времето за извършване на сделки "от седмици на часове". Партньори в проекта, наречен Interbank Information Network, са Die Royal Bank of Canada и New Zealand Banking Group. Даймън продължава да е загрижен за това как правителствата ще реагират на криптовалутите, когато те станат наистина големи.

