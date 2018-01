Volvo с рекордни продажби през 2017 година

През 2017 г. Volvo Cars задълбочи и партньорството си с Geely чрез създаването на съвместна технологична компания, за да се осигурят необходимите икономии за развитието на следващото поколение електрифицирани автомобили. Volvo също така обяви, че поема 30% от акциите на новата марка на Geely, LYNK & CO, базирана на съвместната платформа CMA (Compact Modular Architecture). Volvo продължава изграждането на нов производствен център в Южна Каролина – първият завод на Volvo в САЩ, където ще се произвежда новото S60, както и следващото поколение ХС90 от 2021 година. В края на 2017 година Volvo подписа рамково споразумение с компанията за споделено пътуване Uber за продажбата на десетки хиляди автомобили с автономно управление между 2019 и 2021 г.

