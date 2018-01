Сделки с офис сгради ще движат пазара на бизнес имоти у нас през 2018 г.

На пазара на индустриални имоти основната активност е насочена в две направления: към изграждането на площи за собствени нужди и към т.нар. строителство по поръчка (built to suit). Ограниченото предлагане на качествени складови и логистични проекти рефлектира върху обема на наемния пазар и за миналата година по-големите наемни сделки в София бяха в рамките на 20 600 кв. м.

Като цяло най-активен остава пазарът на офис площи, който приключи 2017 г. с наемни сделки за 198 000 кв. м. Числото е без прецедент за нашия пазар и е в резултат както от силното търсене от страна на IT и BPO бизнеса, така и от завършването на големи първокласни проекти, които отговарят на нуждите на наемателите.

