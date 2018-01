Китайският конгломерат HNA ще продаде две сгради в Лондон

През последните години конгломератът натрупа сериозни дългове заради амбициозните му инвестиции извън Китай за десетки милиарди долари, включително трофейни имоти и дялове в Deutsche Bank AG и Hilton Worldwide Holdings Inc. Това обтегна значително финансовите разходи на компанията. През последното десетилетие само инвестициите в имоти на групата са в размер на над 14,5 млрд. долара.

Китайският конгломерат HNA Group Co. е наел брокери за евентуална продажба на две офис сгради в Canary Wharf в Лондон заради програмата за свиване на активите на компанията в чужбина и намаляване на дълга, предава Bloomberg, като се позовава на запознати източници, пожелали анонимност.

