Фондовете за имоти отчитат най-лошата година за набиране на средства от 2013 г.

Фондовете за инвестиции в недвижими имоти по света отчитат най-лошата си година за набиране на средства след 2013 г. Инвеститорите започват да ги избягват заради опасенията за рисковете от прегряване на пазара, пише Financial Times.

