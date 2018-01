Дилемата на Зукърбърг

В проучване, проведено в началото на 2017 г., базираната във Великобритания Royal Society for Public Health кара 1500 млади хора да оценят петте най-големи социални мрежи, за да открие дали те са добри или лоши за психичното здраве. Резултатите показват, че всички, без една от мрежите, имат негативен ефект върху психичното здраве на хората. Facebook, Twitter, Snapchat и Instagram карат потребителите да следят отблизо живота на другите – феномен, известен като социално сравняване. Изключение е само YouTube, отчасти, защото динамиката там е комуникация от един към много, докато личната комуникация се случва предимно в коментарите.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.