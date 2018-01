Криптосцената размества списъка с милиардерите

Най-големият бенефициент от тази лудост е без съмнение Крис Ларсен. Той не само е съучредител на основаната през 2012 г. компания Ripple Lab, но и притежава повечето от монетите, известни със съкращението XRP. Според компанията стойността им възлиза на 5,19 млрд. Освен това Ларсен все още притежава 17% от акциите на компанията. След като те поскъпнаха с 30 000% през миналата година, в началото на януари стойността ѝ достигна 59 млрд. долара, пише New York Times.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.