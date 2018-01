Биткойнът е хит в страните с проблеми около местните валути

Във Facebook от 2013 г. има създадена група “bitcoin Meetup Sudan”, а нейните членове вече наброяват 1800 души. Групата се използва като форум за обмен на информация. Един от членовете на Facebook групата дори е мениджър на организация с нестопанска цел, която е събирала дарения от суданската диаспора, пише The Wall Street Journal.

„Купуването на криптовалути се смята за вид защита от страна на хората, които са непрекъснато разочаровани от централните банки и политиците“, каза за The Wall Street Journal Арнауд Масет, анализатор в швейцарската компания Swissquote. Според него именно там, където традиционните конвенционални парични пазари са се провалили, печели биткойнът. Освен това показателен е и фактът в кои държави криптовалутите се търгуват с най-голяма премия.

В Судан млада жена иска нейната зестра да бъде платена в биткойни. В Кения пък най-голямата по пазарна капитализация криптовалута се използва от студентите, за да залагат на футболни мачове. Търговията с цифрови валути нараства и в Южна Африка заради политическите вълнения в страната. Така обобщава картината по света The Wall Street Journal.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.

Your browser does not support iframes.