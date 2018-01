Споделеното жилище - новата тенденция след споделеното работно пространство

Затова и някои компании, като например Common, The Collective, Ollie и WeLive (дъщерно дружество на популярната компания за споделено работно пространство WeWork), вече експериментират с прилагането на модела върху жилищни пространства. Предлагането им се основава на философията за общност, споделяне на пространствата и социалния живот.

