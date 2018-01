Балнеологичен курорт е най-силният пазар на имоти на Острова за 2017 г.

Балнеологичен курорт и два крайбрежни региона отбелязват най-голямото увеличение на цените на жилищата във Великобритания през изминалата 2017 г., показват данните на ипотечното звено на Bank of Scotland Plc – Halifax, цитирани от Bloomberg.

